Ümit Özdağ'dan ittifak mesajı

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partileri arasında bir sonraki seçimde Erdoğan’a karşı bir ittifak olabilir mi sorusuna cevap veren Ümit Özdağ, ittifak olabileceği mesajını verdi.

Sözlerinin devamında İYİ Parti’ye değinen Özdağ, şöyle konuştu:

“Şimdi Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin “armudun sapı, üzümün çöpü” diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Bunu millete anlatabilir miyiz? Hayır anlatamayız.

Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Konuşmak için çok erken. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek.”