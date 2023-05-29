Ümit özdağ’dan kutlama yapan AKP'lilere tepki: Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı kutluyorsunuz?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinleşmemiş sonuçlara göre seçimi kazanması üzerine yapılan kutlamalar hakkında yaptığı paylaşımda, "Siz AK Partililer neyi kutluyorsunuz? Suriyeliler için harcayacağımız yılda 11 milyar doları mı? Suriye’nin kuzeyinde şehit olacak askerlerimizi mi? Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı?" ifadelerini kullandı.

Ümit özdağ’dan kutlama yapan AKP'lilere tepki: Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı kutluyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemde de Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya devam edecek.

Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, kesinleşmemiş seçim sonuçlarının ardından kutlama yapanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Özdağ, partisinin propaganda bayraklarını indiren bir kişinin yer aldığı video paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“SİZ NEYİ KUTLUYORSUNUZ KARDEŞLER"

"Suriyeliler işgali kutluyor. İşgale direnen Zafer Partisi’nden nefret ediyorlar. Siz AK Partililer neyi kutluyorsunuz? Suriyeliler için harcayacağımız yılda 11 milyar doları mı? Suriye’nin kuzeyinde şehit olacak askerlerimizi mi? Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı? Suriye kaynaklı uyuşturucu çetelerinin çocuklarımıza uyuşturucu satmasını mı? Kiraların yükselmesini mi? Hayatın pahalılaşmasını mı? Yarın veya 3 gün sonra gerçekleşecek dövizin kontrol edilemez yükselişini mi? Elimizde son kalan devlet kuruluşlarının satılmasını mı? Siz neyi kutluyorsunuz kardeşler."

.png

İlgili Haberler
Bayrampaşa'da şarkılı kornalı Erdoğan kutlaması
Ümit Özdağ’dan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklama. “Erdoğan kazanırken mağlup olmuştur”
Bağcılar’da seçim kutlaması
Bağcılar’da seçim kutlaması
Seçim kutlamalarında kan döküldü: 1 yaralı
Seçim kutlamalarında kan döküldü: 1 yaralı
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Birce Akalay'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı. 'Teşekkürüm bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız' Magazin
Birce Akalay'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı. 'Teşekkürüm bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız'
Pakistanlılar Erdoğan’a desteğini böyle açıkladı. “Doğru zaman doğru adam Erdoğan” Yaşam
Pakistanlılar Erdoğan’a desteğini böyle açıkladı. “Doğru zaman doğru adam Erdoğan”
Önce bariyerlere sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Önce bariyerlere sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da, restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında kavga: 6 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da, restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında kavga: 6 yaralı
ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı Dünya
ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı
Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı Siyaset
Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı