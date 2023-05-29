Ümit özdağ’dan kutlama yapan AKP'lilere tepki: Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı kutluyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemde de Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya devam edecek.

Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, kesinleşmemiş seçim sonuçlarının ardından kutlama yapanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Özdağ, partisinin propaganda bayraklarını indiren bir kişinin yer aldığı video paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“SİZ NEYİ KUTLUYORSUNUZ KARDEŞLER"

"Suriyeliler işgali kutluyor. İşgale direnen Zafer Partisi’nden nefret ediyorlar. Siz AK Partililer neyi kutluyorsunuz? Suriyeliler için harcayacağımız yılda 11 milyar doları mı? Suriye’nin kuzeyinde şehit olacak askerlerimizi mi? Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı? Suriye kaynaklı uyuşturucu çetelerinin çocuklarımıza uyuşturucu satmasını mı? Kiraların yükselmesini mi? Hayatın pahalılaşmasını mı? Yarın veya 3 gün sonra gerçekleşecek dövizin kontrol edilemez yükselişini mi? Elimizde son kalan devlet kuruluşlarının satılmasını mı? Siz neyi kutluyorsunuz kardeşler."