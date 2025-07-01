Ümit Özdağ’dan Kuzey Irak iddiası: Türk askerlerine saldırılar düzenleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Özdağ'ın, Kuzey Irak’ta Türk askerlerine yönelik saldırıların yaşandığını ancak yetkili makamların bu konuda kamuoyunu bilgilendirmediğini öne sürmesi dikkat çekti.

KUZEY IRAK İDDİASI GÜNDEMDE

Metina Bölgesi Pençe Kilit Harekat alanında 10 askerimizin PKK unsurlarının yoğun dron saldırısıyla yaralandığı iddialarının artık iddia olmaktan çıkıp bir gerçek haline dönüştüğünü belirten gazeteci Ardan Zentürk, Şamil Tayyar’ın bilgisini paylaşarak, “Şamil Tayyar kıdemli bir gazetecidir. Onun AKP’li kimliği çerçevesinde baktığınız zaman o bile bakın ne diyor; Kuzey Irak'taki Pençe Kilit bölgesinde askerlerimize dronlarla alçak bir saldırı düzenlendi. 5. komando taburuna bağlı ikisi üsteğmen, biri ast subay, yedisi onbaşı, toplam 10 askerimizin yaralandığı, ilk aşamada Işıklı Sahra Hastanesi'e tedavi altına alındığı üçün durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Şamil Tayyar net bilgi veriyor. Dron saldırısına ilişkin görüntüler ve yaralılarımızın isimleri bizde mevcut, hadisenin hassasiyeti nedeniyle yayınlamıyorum diyor. Bu vahim hadise ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın sessizliği ilginç. Kimse kusura bakmasın, bu alçak saldırıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunludur” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDAĞ: : TÜRK ASKERLERİNE SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Olaya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise çarpıcı bir iddiayı kamuoyuna paylaştı. Özdağ, “Türk askerlerine Kuzey Irak’ta saldırılar düzenleniyor. Yaralılarımız var ama hâlâ resmi bir açıklama yapılmadı. Devletin elindeki bilgileri halkıyla paylaşması gerekir. Askerlerine yönelik saldırılar konusunda bile sessiz kalan bir yönetimden, orman yangınları ve sabotajlarla ilgili bilgi beklemek saflık olur” dedi.

ÖZDAĞ’DA HALAÇOĞLU’NDAN DESTEK

Özdağ’a destek açıklamasında bulunan Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran 149 gün süren hücre cezası hakkında da konuşma gerçekleştirdi. Halaçoğlu, bu sürecin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Sayın Özdağ’ın 149 gün boyunca hücrede tutulması, demokratik bir ülkede kabul edilebilecek bir durum değildir. Ama hücrelere düşmek, hatta ölmek bile bizi vatan ve millet sevdalısı olmaktan alıkoyamaz.”