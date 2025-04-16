Ümit Özdağ'dan liselilere dikkat çeken mesaj

86 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ X'teki sosyal medya hesabından, "Proje okulları" için yapılan öğretmen atamalarına tepki olarak durumu protesto eden lise öğrencilerine mesaj niteliğinde paylaşımda bulundu.

"Proje okulları" için yapılan öğretmen görev yeri değişiklikleri nedeniyle lise öğrencileri protestolarını sürdürüyor.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan ve bu suçtan serbest bırakılırken, "basın yoluyla zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ sosyal medyasından "Ankara Özkent Akbilek Fen Lisesi öğrencileri eylem düzenledi. ‘Andımız’ı okuyan gençler, okulun girişine ise ‘Başöğretmen’in izinde, öğretmeninin yanında’ pankartı astı." şeklindeki gönderiyi alıntılayarak açıklamalarda bulundu.

HAZİRAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Özdağ'ın sosyal medyadaki X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Sevgili Liseli Gençler, Sizi o kadar iyi anlıyorum ki... İçinizde Atatürk sevgisi ve güzel bir Türkiye özlemi ile okulunuzu ve ülkenizi savunuyorsunuz. Ancak polis ağabeylerinizle karşı karşıya gelmeyin. Onların arasından size sert davranan olursa "Ben senin kardeşinim" diye cevap verin. Allah sizi ailenize ve bu ülkeye bağışlasın.