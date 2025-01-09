Ümit Özdağ’dan MHP’li isme ağır sözler! “Çok alkol almaktan cezai ehliyeti yoktur”

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Ümit Özdağ’dan MHP’li isme ağır sözler! “Çok alkol almaktan cezai ehliyeti yoktur”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Teröriste Af Yok” mitingi sonrası kendisini hedef alan MHP'li Semih Yalçın'a ağır sözlerle yüklendi. Özdağ, MHP'li Semih Yalçın için, “Çok alkol almaktan beyni ile ilgili yeteneklerinin tükenmiş olduğu anlaşılıyor. Cezai ehliyeti yoktur” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Karaman’da “Teröriste Af Yok” mitingi düzenledi. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasının önüne geçmek için yapılan mitinge binlerce kişi katılım gösterdi.

MHP'li Semih Yalçın, Zafer Partisi'nin gerçekleştirdiği ‘Teröriste Af Yok’ mitingine büyük tepki gösterdi. Yalçın, Ümit Özdağ için “Ümit Özdağ, Ümitsiz Vakadır” ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN ALKOL TÜKETİMİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR"

Semih Yalçın’ın sözlerine Ümit Özdağ’dan yanıt geldi.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, “Semih Yalçın bana yine hakaret etmiş. Tek başına Türkiye’nin alkol tüketiminin önemli bir bölümünü başarı ile gerçekleştirmesi sonucunda hayatının hiç döneminde güçlü olmayan beyni ile ilgili yeteneklerinin tükenmiş olduğu anlaşılıyor. Bunda dolayı cezai ehliyeti olmadığını düşünerek açıklamasına cevap vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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