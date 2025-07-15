Ümit Özdağ’dan MHP’li seçmene tarihi çağrı: DAM ittifakını…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı videolu açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başlayan yeni açılım sürecinde silah bırakma tiyatrosunun başlamasına ilişkin, MHP’li seçmene seslenerek, “DAM ittifakı (Dem-Ak-parti-MHP) ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz DAM ittifakını engellemeli” dedi.

AÇILIM TİYATROSUNA BİRLİKTELİK YORUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap ettiği bir zamanlarda ip attığı bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı yapmıştı. Açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgüte silah bırakma çağrısı sonrası ikinci perde teröristlerin fesih kararı ile devam ederken, son perde de silahların yakılması olmuştu. Erdoğan, bu gelişmeyi Kızılcahamam Kampı’nda müjde olarak verirken, DEM-MHP-AKP ortaklığını ve birlikteliğini açıklamıştı.

ÖZDAĞ’DAN DAM İTTİFAKI BENZETMESİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise son yaşanan ittifak tartışmalarına ilişkin, DAM ittifakı olarak tanımlarken MHP’li seçmene tarihi çağrıda bulundu. Özdağ şu ifadelere yer verdi:

“DAM ittifakı (Dem-Ak-parti-MHP) ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz DAM ittifakını engellemeli. Türk Milleti, Türk-Kürt-Arap diye 3 cepheye bölünmeden kaya gibi tek cephe olarak inşa edilmelidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”