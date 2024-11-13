Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi

Akut'un kurucu üyesi dağcı yazar Nasuh Mahruki attığı bir tweet ile evine çok sayıda polisin kendisini gözaltına almak için geldiğini belirten bir paylaşım yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mahruki hakkında bir paylaşım yaptı.

Nasuh Mahruki evde almadığı sırada evine kendisini götürmek üzere 7-8 sivil polisin geldiğini öğrendiğini ve bu nedenle evine doğru harekete geçtiğini söyleyerek takipçilerinden sürece izlemelerini istemişti.

Nasuh Mahruki daha sonra neden gözaltına alınmak istediğini de belirten bir açıklama yaparak YSK'yı eleştirdiği bir önceki paylaşıma dikkat çekmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Zafer Özdağ Nasuh Mahruki ile ilgili bilgilendirme yaptığı açıklamasında "Everest’e çıkan adamı çağırsalar Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne bacadan bile girebilirdi." diyerek Nasuh Mahruki'nin evinden alınmasına tepki gösterdi.

"ŞİMDİ EŞİ İLE KONUŞTUM"

Paylaşımında Nasuh Mahruki'nin eşinden aldığı bilgileri paylaşan Ümit Özdağ "Şimdi Nasuh Mahruki beyin eşi ile görüştüm. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen sivil polisler bir soruşturma ile ilgili Nasuh Mahruki’yi evinden almak için gelmişler. Konu hakkında eşine bilgi vermemişler. Everest’e çıkan adamı çağırsalar Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne bacadan bile girebilirdi. Ne gerek var böyle gece evden almaya? Geçmiş olsun Nasuh Mahruki." ifadelerini kullandı.

NASUH MAHRUKİ'NİN EVİNİ NEDEN POLİS BASTI?

Nasuh Mahruki yaptığı paylaşıma dikkat çekerek "Yüksek Seçim Kurulu(YSK) ile ilgili paylaşımımdan ötürü bu gözaltı girişiminin yaşandığını düşünüyorum. YSK'ye güvenmiyorum ve sahtekarlıkla, manipülasyonla seçimi iktidara kazandırmak için son bir girişimde bulunulacağını düşünüyorum. Bir yurttaş olarak anayasa hakkımı kullanarak endişemi dile getirdiğim için bu olayın yaşandığını düşünüyorum" diye konuştu.

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