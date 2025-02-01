Ümit Özdağ’dan olay Bahçeli ve Erdoğan paylaşımı! Bu video çok konuşulacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alınan ardından da “Halkı kin ve nefrete teşvik etme” suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından gündemi sarsacak bir paylaşımda bulundu. Erdoğan ve Bahçeli’nin geçmişteki konuşmalarını paylaşan Özdağ, “Hakaret nedir, nasıl hakaret edilir?” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye göndermede bulundu.

"HAKARET NEDİR, NASIL HAKARET EDİLİR?"

Kendisinin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından gözaltına alınmasına dikkat çeken Özdağ, Bahçeli ve Erdoğan’ın geçmişte yaptığı sert konuşmaları paylaşarak “Hakaret nedir, nasıl hakaret edilir?” ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ’ın sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan video:

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