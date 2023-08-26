Ümit Özdağ'dan Saadet Partili gence tokat gibi cevap: O camiyi Atatürk kurtardı Yunan çizmesinden

"Atatürk’ü anmayan imama neden tepki gösterdiniz” diye soru soran Saadet Partili gence Ümit Özdağ öyle bir yanıt verdi ki gündem oldu.

Ümit Özdağ'dan Saadet Partili gence tokat gibi cevap: O camiyi Atatürk kurtardı Yunan çizmesinden

Editör: Ayşe Memiş

Halk TV’de İrfan Değirmenci’nin sunduğu Halk Meydanı programına katılan Ümit Özdağ’dan bomba açıklamalar geldi.

Bir gün genç Ümit Özdağ’a camide Atatürk’ü anmayan imama tepki göstermesiyle ilgili soru yöneltti.

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde Özdağ'ın yanıtı gündem oldu.

Genç şöyle dedi:

Adım Mehdi yeni bir dünya için Saadet Partisi'ne üye oluyorum. Bildiğimiz kadarıyla Müslüman bir Türk evladısınız ve camiye gidiyorsunuz görüntüleriniz var Rastlamış olduğumuz bir görüntü de Cuma hutbesinde Atatürk'e rahmet okumadığı için imama itiraz ettiniz buradaki herkes bilir ki imam hutbe verirken konuşulmaz sadece dinlenir değil konuşmak konuşana sus bile denmez, hal böyleyken imamın hutbesinde dine aykırı olarak müdahale etme haddini kendinizde nasıl görüyorsunuz, her konuda halkı kin ve öfkeye yöneltme tavrınızdan beslendiğinizi göstermez mi ve görüntüleri genel başkan yardımcısının çektiği iddiaları hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?

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Ümit Özdağ ise gence şöyle yanıt verdi:

Bak olayı sana çok net anlatayım bütün kamuoyuna Afyonkarahisar'dayız Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü ve arkadaşlar dediler ki cumaya gidecek miyiz, gideriz normalde. Dedim ki arkadaşlar bugün bu cuma beni götürmeyin Çünkü eminim ki Atatürk'e dua etmeyecek . Bir arkadaşımız aynen şöyle dedi o kadar bilmem ne olamazlar. Dedim emin olmayın öyle bir Atatürk düşmanlığı var ki bu Diyanet İşleri Başkanlığı’nda. Hadi inşallah yanılıyorumdur diye gittim.

O camiyi 100 sene önce Atatürk kurtardı Yunan çizmesinden Yunan işgalinden kurtardı ve Atatürk'e bir Fatiha okumadan kapattığını görünce ben de kılıcımla düzelttim tamam. Bugün olsa bugün de yaparım. Anladın sen kılıçla düzeltmenin ne olduğunu.

Video Büyük Taarruz’un 101. Yılı bugün sosyal medyada gündem oldu.

CAMİDE İMAMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen yıl cuma namazı için gittiği camide, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesini okuyan imama Gazi Mustafa Kemal Atatürk''ü anmadığı için tepki gösterişti.

Sosyal medya Ajans Muhbir adlı bir hesaptan paylaşılan videoda Özdağ, "Atatürk''ü anmayacak mıyız, rahmet okumayacak mıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İmamın ısrarla Atatürk''ü anmaması üzerine Özdağ, "Atatürk''ün ruhuna Fatiha" diyerek cemaate çağrıda bulunmuştu.

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