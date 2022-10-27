Ümit Özdağ’dan ‘Sedat Peker’ hamlesi: BAE Büyükelçiliği'ne mektup yazdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili atmaya hazırlandığı adımı açıkladı.

Sedat Peker’in susturulması için hükümetin uluslararası kampanya başlattığını belirten Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Özdağ, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim” dedi.

Özdağ, bu ziyareti ve görüşmeyi engellemek için AKP'nin büyük bir çaba harcayacağını beklediğini belirtirken "BAE'nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ediyorum" dedi.