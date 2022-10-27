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  • Ümit Özdağ Sedat Peker planını açıkladı. Peker'e sessizliğini bozduracak hamle

Ümit Özdağ Sedat Peker planını açıkladı. Peker'e sessizliğini bozduracak hamle

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sedat Peker'le görüşmek için BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazdığını belirtti. Mektuba olumlu cevap vermesi halinde BAE’ye gideceğini açıklayan Özdağ, Peker ile telefonla görüştüğünü ve Tanık Koruma Programına alınarak Türkiye’ye gelmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:40
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Ümit Özdağ’dan Sedat Peker hamlesi: Türkiye'ye dönmesini sağlayacağız

Ümit Özdağ Sedat Peker planını açıkladı. Peker'e sessizliğini bozduracak hamle
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı açıklamada hakkında organize suç örgütü liderliği olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in susturulması için hükümetin kampanya başlattığını belirtti.

Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” dedi ve şunları söyledi:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim.”

Özdağ, bu ziyareti ve görüşmeyi engellemek için AKP'nin büyük bir çaba harcayacağını beklediğini belirtirken “BAE'nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ediyorum” dedi.

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