Ümit Özdağ Sedat Peker planını açıkladı. Peker'e sessizliğini bozduracak hamle

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı açıklamada hakkında organize suç örgütü liderliği olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in susturulması için hükümetin kampanya başlattığını belirtti.

Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” dedi ve şunları söyledi:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim.”

Özdağ, bu ziyareti ve görüşmeyi engellemek için AKP'nin büyük bir çaba harcayacağını beklediğini belirtirken “BAE'nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ediyorum” dedi.