Ümit Özdağ'dan silah bırakma tiyatrosuna "mangal" benzetmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan silah bırakma tiyatrosuna "mangal" benzetmesi

Zafer Partisi lideri Özdağ, terör örgütü PKK'nın silah bırakma merasimine işaret ederek "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve çıkışları ile terör örgütüne yönelik başlayan yeni çözüm sürecinde cuma günü silah bırakma tiyatrosu gerçekleşti. Görüntülere ve sürece ilişkin siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"MANGAL PARTİSİ YAPAR GİBİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK üyesi bir grubun Süleymaniye'de silah bırakmasına ilişkin, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "Aksi takdirde PKK 'Ben kazandım' der ve diyor. Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl kayıtsız şartsız teslime zorlayacağını bilenlerin partisidir" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BÖYLE BIRAKTIRILIR"

Özdağ, ayrıca bir fotoğraf paylaşarak "silah böyle bıraktırılır" notunu düştü.

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