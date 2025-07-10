Ümit Özdağ'dan Silivri'ye ziyaret! İmamoğlu'nun talebini iletti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Zafer Partisi lideri Özdağ, ziyaret sonrası basın açıklaması düzenledi.

"NASIL YASAKLARSINIZ?"

Özdağ, İmamoğlu'na yönelik sürdürülen "görüntü ve ses yasağı"na tepki göstererek "Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız?" dedi.

"EKREM BAŞKAN ÇAĞRIDA BULUNUYOR"

İmamoğlu'nun bu yasak karşısındaki talebini ileten Özdağ, "Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

ALTAYLI, SUKAS, BARIM... ÇOK SAYIDA KİŞİYİ ZİYARET ETTİ

Ümit Özdağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklama şöyel:

"Bugün benim de tahliye edilmiş olduğum Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda Ekrem İmamoğlu’nu, Fatih Altaylı’yı, Ali Sukas’ı, Ayşe Barım'ı, Aykut Erdoğdu’yu ziyaret etim. Hepsiyle ayrı ayrı görüşme fırsatı buldum. Hem onların görüşlerini aldım, son durumla ilgili değerlendirmelerini aldım, hem de dışarıda son 1 ayda edinmiş olduğum intibaları paylaştım. Onların da sorularını cevaplandırdım.

DURUŞMANIN CANLI YAYINLANMA GÜNDEMİ

Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği bir hususu kamuoyuyla da paylaşmak isterim: Biliyorsunuz MHP Genel Başkanı bir çağrı yaptı ve Ekrem Bey’in yargılanmasının televizyonlardan naklen yayını konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da Meclis’te kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi.

Tabii bu genel olumsuz sürecin içerisinde böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi en azından ancak hala Ekrem İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor.

Diğer görüşmelerimden edinmiş olduğum intibaları da not haline getirdim. Önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim."

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