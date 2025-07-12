Ümit Özdağ’dan şok iddia: Öcalan'ı siyasi aktör yapacaklar, her hafta mesajı okunacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan’ın Türkiye siyaseti üzerindeki etkisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, İmralı’da müebbet hapis cezasını çeken Öcalan’ın artık “siyasi bir aktör” olarak konumlandırıldığını ve ilerleyen süreçte kamuoyunda daha görünür hale geleceğini iddia etti.

Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan’ın yalnızca tutuklu bir hükümlü değil, artık Türkiye siyasetinde fiilen bir aktör haline getirilmeye çalışıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

Bundan sonra ne olacak? Aslında olmaya başladı. Bir artık biz hepimiz Öcalan'ın İmralı'da müebbet hapse mahkum bir tutuklu mahkum olmadığını biliyoruz. Öcalan, Türk siyasetinde meşru bir aktör haline geliyor. Şimdi siz Öcalan’ın İmralı'da öleceğine inanıyor musunuz? Bir sene öncesine kadar hepimiz öyle düşünüyorduk. Bugün böyle düşünüyor muyuz? Hayır. 100 vatandaştan kaç tanesi Öcalan’ın İmralı'da öleceğini düşünüyor? Halbuki müebbet hapse mahkum değil mi? Çıkamaz oradan. Hayır, artık çıkıyor. Artık meşru bir siyasi aktör haline gelecek ve siyasi parti genel başkanları nasıl siyasette açıklamalar yapıyorlar? O da yapmaya başlayacak. Öcalan DEM Parti’nin artık fiili genel başkanıdır. Fiili genel başkanıdır ve mevcut eş başkanlar da artık grup başkan vekilidir. Bundan sonra DEM Parti’nin bütün Meclis konuşmalarında Öcalan'ın yazmış olduğu metinler okunacak.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Üçüncüsü ben batıda Öcalan lehine büyük bir kampanya başlayacağını düşünüyorum. Yani bir PKK Öcalan güzellemesi ve propagandası yapılacak. Öcalan, aslında çok taktik anlamda önemli adımlar da attığı, İsrail soluyla bağlantı kuracak bir yaklaşım oluşturdu. Demokratik Konfederalizm. Çünkü o bir anarşist Yahudi düşün adamının geliştirdiği tez ve onu sahiplendi. Oradan bir ilişki oluşturdu. PYD üzerinden İsrail devletiyle bir jeopolitik ilişki oluşturdu. Onların da gazlamasıyla batıda entelektüel hayat ve politikacılar bir Öcalan güzellemesi yapacaklardır. Akademisyenler, basın mensupları, yani siyasetçiler batıdan İmralı'yı yani Öcalan'ı ziyarete gelmek isteyecekler. Bu kampanyanın neticesinde bakın çok uzun bir süre değil. Eğer bu süreç ilerlerse mesela biz Öcalan'ın daha da güçlendirilmesi için Türkiye'de ve Öcalan'ın temsil ettiği Türkiye'nin federalleştirilmesi projesini güçlendirmek için Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesini yaşayabiliriz.