Ümit Özdağ'dan 'Soylu partinize katılmak istese kabul eder misiniz?' sorusuna bol kahkahalı yanıt

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Tele 1 kanalında Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. Mollaveisoğlu'nun "Süleyman Soylu partinize katılmak istese kabul eder misiniz?" şeklindeki sorusuna gülerek cevap verdi. Özdağ, soruya verdiği tepkiyle "Siz beni güldürmekten öldüreceksiniz." demekle yetindi. Bu anlar, canlı yayında renkli sahnelere sahne oldu ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SÜLEYMAN SOYLU VE ÜMİT ÖZDAĞ ARASINDA EN SON NELER YAŞANDI?

Geçen yıl ekranlara gelen 'Sessiz İstila' adlı belgesel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki anlaşmazlığı alevlendirdi. Özdağ, Soylu'nun eleştirilerine yanıt olarak bakanlık binası önünde bir basın açıklaması yaparak, ortaya çıkan gerilim hakkında yeni bilgiler verdi.

"BEN BUNU O HAKİME SÖYLESEM BENİ İÇERİ ATAR"

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Özdağ, Soylu’nun Antalya’da Göç İdaresi’nin bir konuşmasında kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu durumun kendisine parlamentoda sorulduğunu, sözlerden haberinin olmadığını belirten Özdağ şunları ekledi:

“Okudum, gerçekten çok ağır hakaret. Mahkemeye gittim, Mahkeme beraat verdi. Ben bunu o hakime söylesem, beni içeri atar. Bakan konumundaki kişi bana hakaret edemez.

"KİMSE ANNEME KÜFÜR EDEMEZ"

Sonra, çıktı bir televizyon programında tekrar hakaret etti. Onun üzerine ben de bir basın toplantısı yaptım, ‘Silahsız geliyorum’ dedim. Eğer İçişleri Bakanlığı’nın önüne tek başına çıkıp meydan okusaydı, ben de onu döverdim. Ben de bunun için gittim. Kimse benim anneme küfür edemez. Benim annem avukat, 84 yaşında.

"SOROS'UN PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SORUMLU OLAN DA KENDİSİ"

Sizin elinizde devletin bütün belgeleri var. ‘Soros çocuğu’ diyor. Soros, ‘Suriyeliler, Türkiye’de kalsın’ diyor. Ben Suriyelilerin gitmesi için çalışıyorum, Soros’un projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan da Süleyman Soylu’nun kendisi.”