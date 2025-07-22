Ümit Özdağ’dan Suriye Türkmenlerine destek: Türklüğün tasfiyesine karşı Türkmenlerin yanındayız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’deki geçici hükümetin Türkmen bölgelerinde uyguladığı Araplaştırma politikalarına karşı sert açıklamalarda bulundu. Özdağ, Türkiye’nin ise bu uygulamalara sessiz kaldığını belirterek Ak Parti hükümetine eleştiriler yöneltti.



“Teknokrat ilkesi diyerek bıyıksız, sakalsız, hemşirelik önlisans mezunu bir Arab’ı belediye başkanı atıyorlar. Kürtlere ve diğer etnik gruplara gelince bu ilke unutuluyor." sözleriyle tepkisini gösteren Özdağ, Zafer Partisi'nin Ortadoğu’dan Türklüğün tasfiye edilmesi politikalarına karşı Türkmenlerin yanında olduğunun altını çizdi.



Özdağ'ın sosyal medya hesabındaki açıklamasının tamamı şöyle:



"Ümit Özdağ'dan Suriye Türkmenlerine destek mesajı: Zafer Partisi Ortadoğu’dan Türklüğün tasfiye edilmesi politikalarına karşı Türkmenlerin yanındadır.

Geçici Suriye hükümeti Türkmen bölgelerindeki kurumları Araplaştırma politikasından taviz vermemektedir. AK Parti Türkiye’si ise Türkmenlere yönelik bu haksız politikaları tepkisiz izliyor.

Türkmen yurdu Çobanbey’e Arap belediye başkanı atandı ve atanan kişi bölge insanı da değil.

2 gün önce Afrin’de atamalar yapıldı Kürt kökenli Hasekeli birini Afrin bölge sorumlusu yaptılar yani kaymakam ve eski yerel yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Afrinli Kürt Muhammet Raşid'i belediye başkanı olarak atladılar.

Konu Türkmenlere gelince “teknokrat ilkesine göre atama yapıyoruz” diyerek bıyıksız sakalı önlisans hemşirelik bölümünden mezun bir Arab’ı belediye başkanı atıyorlar. Kürtlere ve diğer etnik gelince paydaş ve teknokrat ilkesi yok oluyor.

Zafer Partisi Ortadoğu’dan Türklüğün tasfiye edilmesi politikalarına karşı Türkmenlerin yanındadır."