Ümit Özdağ’dan tarihi ‘Öcalan’ mektubu! Teker teker her şeyi anlattı

DEM Parti heyeti, bebek katili Öcalan ile görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönerek silah bırakma çağrısını kamuoyuna 4 farklı dilde okudu.

Okunan silah bırakma çağrısı Türkiye’de büyük tepkilere neden olurken, bir kısım ise barış çağrısı olarak adlandırılan sürece destek verdi.

Cezaevinde “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçundan tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, yazdığı mektupta, yaşanan süreç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MİLLİ, ÜNİTER, LAİK DEVLET YAPISININ YIKILMASINI İSTİYORLAR"

Mektubunu sosyal medya platformu X hesabından paylaşan Özdağ,

“Ülkemiz tarihi bir yol kavşağında! Bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce yanlış kurulduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar.

Zafer Partisi olarak Türk devleti ile Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bugüne değin nasıl kararlılıkla savunduysak, bundan sonra da kararlılık ile savunacağız!

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni PKK terör örgütünün yıkmasına, İstiklal Harbimize ve cumhuriyetimize hakaret etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Zafer Partisi’nin ve kendisinin susturulmak istendiğini belirten Özdağ, “Öcalan ve DEM konuşsun, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sussun” diyenler bizi susturamayacaksınız!” dedi.

“TÜRK MİLLETİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLİYOR"

Özdağ, açıklamasının devamında şunları söyledi,

“Türk milleti Ümit Özdağ'ın neden tutuklandığını biliyor.

Siz Zafer Partili genç kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalara saygılı şekilde ancak güçlü ve dinamik bir duruş ile Türk milletinin hukukunu savunmaya devam edeceksiniz.

Tahriklere asla taviz vermeyin. Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın.

Sizlerden iyi evlat, iyi öğrenci, iyi yurttaş olmanızı istiyorum. Ancak iyi evlat, iyi öğrenci ve iyi yurttaş olursanız Zaferi kazanacak Türk evlatları olursunuz…

Hepinizi gözlerinden öpüyor başarılar diliyorum.

Yaşasın Zafer Partisi!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”