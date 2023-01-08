Ümit Özdağ’dan tüm il başkanlarına Sinan Ateş talimatı: Yerli ve milli katil kim

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 20 Aralık tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin tüm il başkanlarına Sinan Ateş talimatı verdi.

“YERLİ VE MİLLİ KATİL KİM?”

Ümit Özdağ verdiği talimatta "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli ve milli katil kim?" yazılı afişin tüm il başkanlığı binalarına asılmasını istedi. Özdağ, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi il başkanları, Doç. Dr. Sinan Ateş'i alçakça bir pusu ile uyuşturucu tacirleri ve torbacılara vurduran katiller ve azmettiricileri hapishaneye girene kadar bu afişi il binalarınıza asın."

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şu ana kadar 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da bulunuyor.