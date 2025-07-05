Ümit Özdağ’dan Tunç Soyer’in tutuklanmasına tepki

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Ümit Özdağ’dan Tunç Soyer’in tutuklanmasına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir Belediyesi’ne yönelik operasyon sürecinde eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Belediyesi’ne yönelik operasyon sürecinde eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdi.

“Belediye Başkanı olduğu dönemde Soyer’in bazı politikalarını sert şekilde eleştirdim” diyen Özdağ Silivri’de tutulduğu süreçte Soyer’in kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Zafer Partisi lideri tutuklama kararına “düşman ceza hukuku” nitelendirmesi yaptı.

Ümit Özdağ, Tunç Soyer’in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Tunç Soyer’in bazı söylem ve politikalarını sert şekilde eleştirdim. Bundan dolayı Silivri cezaevini ziyarete geldiği zaman birlikte geldiği avukat arkadaşına “Ümit Özdağ benimle görüşmeyi kabul etmez” demiş. Avukat bey bana bunu iletince güldüm ve “Tabii görüşürüm” dedim. Ve uzun bir sohbetimiz oldu

Tunç Soyer bugün tutuklandı. İddiaları ve dosyayı bilmiyorum. Ancak Tunç Soyer, delil karartamaz ve kaçmaz. Tutuklanmamalıydı. Bütün yolsuzlukları CHP belediyeleri yaptı şeklinde imaj operasyonuna halk inanmıyor. Düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilmeden siyasi tansiyon düşmeyecektir.”

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