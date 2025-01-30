Ümit Özdağ'dan yeni paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan yeni paylaşım

Zafer Partisi'nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyasından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Zafer Partisi'nin Genel Başkanı tutuklanmasının 10. gününde sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Özdağ X'ten yaptığı son paylaşımında, bir gazete küpürüne yer vererek sayfasında yayınladı.

"Parmaklıkların ardındaki Ümit Özdağ’dan bile korkuyorlar, ki korkmakta çok haklılar!.. Ne yaparsanız yapın, Zafer Partisi bu ihanet sürecinizi baltalamaya devam edecek." diyen Özdağ, ANKA'nın haberine yer vererek gazete küpürü paylaştı...

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"Silivri'de fotoğraf bile çekilmeyecek

Özdağ için yasak üstüne yasak

Silivri Kaymakam-lığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi çevresinde 28 Şubat'a kadar, neredeyse her şeyi yasakladı:

"Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek" yasak.

Zafer Partililer Marmara Cezaevi önünde çadır kurup beklemeye başlamıştı. Eylemlerini Özdağ serbest bırakılana kadar sürdüreceklerini açıklayan partililerin kurduğu çadır 26 Ocak'ta İstanbul Valiliği'nin talimatıyla jandarma ekipleri ta-rafından sökülmüştü. (ANKA)"

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