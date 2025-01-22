Ümit Özdağ’dan yeri göğü sarsacak açıklama!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı Ümit Özdağ, tutuklama sonrası ilk açıklamasında ‘Adalet tutuklandı’ şeklinde ifadelerde bulunurken, gece saatlerinde yeni mesaj geldi. Özdağ, “Eminim bebek katili Öcalan, dün gece İmralı’da daha rahat bir yatakta yatmıştır” dedi.

“BEBEK KATİLİ ÖCALAN DAHA RAHAT BİR YATAKTA YATMIŞTIR”

Gece saatlerinde Ümit Özdağ’dan yeni açıklama geldi. Özdağ’ın mesajı ise dikkat çekiciydi. Cani Öcalan üzerinden yaptığı açıklamada Özdağ, “Dün geceyi 30 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geçirdim. Eminim bebek katili Öcalan, dün gece İmralı’da daha rahat bir yatakta yatmıştır” mesajını iletti.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Ümit Özdağ tutuklama sonrası X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi;

“Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.