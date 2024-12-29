Ümit Özdağ'ı çıldırtan sözler... İlk kez bu kadar sert açıklama yaptı

Son günlerdeki barış sürecine ilişkin AKP’li Abdurrahman Kurt’un “aşırı Türkçülük’ hamaseti üzerinden kurgulanan yaklaşımlar kesinlikle burada zehri oluşturur” söylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan sert tepki geldi. Özdağ, “Senin için Türkiye teröre teslim olmasın, devlet parçalanmasın, millet bölünmesin diyen herkes “aşırı Türkçü”. Türk Milleti düşmanlarını tanı” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: TÜRK MİLLETİ DÜŞMANLARINI TANI

Abdurrahman Kurt’un ifadelerine en sert cevap ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu adam, Abdurrahman Kurt, “Ergenekon kumpasını TSK’ya biz CIA ve FETÖ ile birlikte kurduk” diyen AKP milletvekili. Şimdi Osmanlı olmamızın önünde engel “aşırı Türkçüler” diyor. Osmanlı olmak dediği Bernard Lewis’in 1974’de Kissenger’a sunduğu Arapları bölme planı. Abdurahman Kurt, aşırı Türkçü dediğin insanlar bir kişiyi öldürmüş mü? Bir öğretmeni, askeri, polisi, bir bebeği beşiğinde öldürmüş mü? Hayır. Ama önemsiz diye geçiştirmeye çalıştığın bölücü, azınlık ırkçısı çete kundaktaki bebeden 80’lik dedeye kadar herkesi katletti. Senin için Türkiye teröre teslim olmasın, devlet parçalanmasın, millet bölünmesin diyen herkes “aşırı Türkçü”. Türk Milleti düşmanlarını tanı

Bu adam, Abdurrahman Kurt, “Ergenekon kumpasını TSK’ya biz CIA ve FETÖ ile birlikte kurduk” diyen AKP milletvekili. Şimdi Osmanlı olmamızın önünde engel “aşırı Türkçüler” diyor.

Osmanlı olmak dediği Bernard Lewis’in 1974’de Kissenger’a sunduğu Arapları bölme planı.

Abdurahman… pic.twitter.com/V7BupalpWu — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 29, 2024

KURT: EN BÜYÜK TEHLİKE ‘AŞIRI TÜRKÇÜLÜK’ HAMASETİ

Habertürk programında Doğu-Batı programında katılan AKP’li Abdurrahman Kurt barış sürecine ilişkin değerlendirmede flaş ifadelerde bulundu. Kurt, “En büyük tehlike ‘aşırı Türkçülük’ hamaseti üzerinden kurgulanan yaklaşımlar kesinlikle burada zehri oluşturur.” dedi. Sunucu ise Kurt’un yaklaşımına ‘Aynı şey ‘aşırı Kürtçüler’ içinde geçerli mi?’ sorusunu yöneltti. Kurt ise bu soruya, “Aşırı Kürtçülerin süreçte etkisi yok.” yanıtını verdi.