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  • Ümit Özdağ'ı sinirlendiren ‘MHP’ sorusu: Biz salağa salak deriz...

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren ‘MHP’ sorusu: Biz salağa salak deriz...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ,katıldığı bir etkinlikte gelen ‘MHP’ sorusu karşısında sinirlendi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 00:43
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Ümit Özdağ'ı sinirlendiren ‘MHP’ sorusu: Biz salağa salak deriz...

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren ‘MHP’ sorusu: Biz salağa salak deriz...
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnci Sözlük'ten gelen soruları yanıtladı.

Bu sorular kapsamında, “MHP’nin gizli adamı mısın” sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

“Biz salağa salak deriz” diyen Ümit Özdağ, “Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur” ifadelerini kullandı.

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Adalet
6.09.2022 00:53
Şuan da MHP HDP den daha tehlikeli çünkü görünen bilinen düşmandan korkmayın ona bir şekilde önlem alırsınız ama MHP gibi milliyetçi görünüp Atatürk cumhuriyet ve Türk düşmanıyla aynı safta yer tutma  
 
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