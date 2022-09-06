Ümit Özdağ'ı sinirlendiren ‘MHP’ sorusu: Biz salağa salak deriz...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnci Sözlük'ten gelen soruları yanıtladı.

Bu sorular kapsamında, “MHP’nin gizli adamı mısın” sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

“Biz salağa salak deriz” diyen Ümit Özdağ, “Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur” ifadelerini kullandı.