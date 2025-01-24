Ümit Özdağ’ı yalnız bırakmıyor… Silivri’de ziyaret edecek ilk siyasi lider belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, SZC TV ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisleri programında Saygı Öztürk, Veli Toprak ve Mehmet Bal’ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dervişoğlu, Özdağ için Silivri’ye gideceğini bildirdiğini açıkladı.

“KENDİSİNİ ZİYARET EDECEĞİMİ BİLDİRDİM”

Geçtiğimiz günlerde ‘Halkı kin ve yanıltıcı bilgiyi yayma’ suçundan tutuklanan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Özdağ’ın Silivri’deki ilk ziyaretçisi ise belli oldu. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Özdağ’ın, “Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi suikaste uğramaktır” sözlerine dair konuştu. Dervişoğlu, “Böyle bir konunun Sayın Özdağ’da endişe yaratmasından bile son derece rahatsız olurum. Bugün ben de kendisine bir avukat gönderdim. Kendisini ziyaret edeceğimi bildirdim. Bu kaygıları da o ziyaretimde kendisiyle görüşeceğim” dedi.

“SARAY VAR ADALET YOK”

Soruşturmaya konu olan konuşmanın Antalya’da gerçekleşmesi ve Özdağ’ın Ankara’da ikamet etmesine rağmen sürecin İstanbul’dan yürütüldüğüne işaret eden Dervişoğlu, “İstanbul’da özel bir savcılık mı ihdas edildi? Orada eskiyi çağrıştıran bir sıkıyönetim karakolu ya da bir sıkıyönetim savcılığı mı var ki; Tayyip Bey’le ilgili olan bütün davalar ve soruşturmaların sorgulama ve karar süreci oradan yönetiliyor? Bu eğer böyleyse, cumhurbaşkanıyla ilgili bir problem üzere eğer soruşturma ve yargılama yapılacaksa ve ona bağlı olarak arzulanan kararları verecek şekilde savcılar ve hakimler düzenlenmişse; bu üzerinde çok konuşulması gereken bir durumdur. Ve bunun ifşa edilmesi, deşifre edilmesi icap eden bir durum olduğunun da altını çizmek lazımdır. O sebeple orada bulundum. Süreci başından sonuna kadar da takip ettim. Adalet Sarayı'nı gördüm, görkemli bir bina ama sabahtan akşama kadar orada bulunmama rağmen maalesef sorgulamanın ve yargılamanın yapıldığı alanlarda adalete rastlayamadım. Saray var adalet yok maalesef” ifadelerini kullandı.