Ümit Özdağ'ın avukatı cezaevinin adresini verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak tarihinde düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Özdağ’ın tutuklanması sonrası birçok siyasiden iktidara tepkiler yağdı. Özdağ’ın tutuklanması iktidarı destekleyen bazı seçmenler tarafından da tepki gördü.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN KOĞUŞU DEĞİŞMEDİ"

Ümit Özdağ’a neredeyse her kesimden destek gelirken, bugün Ümit Özdağ’ı ziyaret eden Avukat Sevdagül Tunçer sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Özdağ’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tunçer, Ümit Özdağ’ın koğuşunun değiştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öte yandan Tunçer, Ümit Özdağ’a kitap ve mektup göndermek isteyenler için Özdağ’ın kaldığı cezaevinin açık adresini paylaştı.

KİTAP VE MEKTUP GÖNDERMEK İSTEYENLER İÇİN ADRES PAYLAŞTI

Tunçer sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Genel Başkanımızın ziyaretinden çıktım. Selamlarınızı ilettim. Çokça selamı var. Kendisi iyi. Durmadan çalışmaya devam ediyor. Mesajlarını hem parti temsilcileri olarak bizler hem de kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Koğuşunun değiştiği bilgisi doğru değil. Kitap veya mektup yollamak isteyenler için adresini paylaşıyorum:

Semizkumlar Mahallesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yüksek Güvenlikli 9 No'lu Cezaevi

Silivri/İSTANBUL”