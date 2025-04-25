Ümit Özdağ’ın avukatından çok konuşulacak açıklama! Suçlamalarla raporlar çelişiyor...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay ile 7 yıl 10 ay arasında ceza istendi.

İstenen alt sınır cezanın hapis cezasına dönüşmemesine rağmen Ümit Özdağ Silivri'de bulunan Marmara Cezaevinde tutuklu bulunmaya devam ediyor.

Özdağ'ın avukatı Kahraman Berk, yöneltilen suçlamalara ilişkin konuştu.

Berk, "Savcılık mantığını şu şekilde kuruyor; Ümit Hoca 2020,2021,2022 ve 2023'te paylaşımlar yapıyor. Zafer Partisi ile ilişkili 4 kişi bu paylaşımlardan etkileniyor. Ardından bu kişiler de paylaşımlar yaparak Kayseri'deki olaylar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Suriyeli göçmenlere yönelik Kayseri'deki olayların 30 Haziran ve 3 Temmuz arasında gerçekleştiğini hatırlatan Berk, "30 Haziran'da başladığında Hoca (Ümit Özdağ) Partinin 3 temsilcisini Kayseri'ye gönderiyor, olayların incelenmesi ve yatıştırılması için. Kendisi de bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. 'Halkın dikkat etmesi' gerektiğini ve 'evlere geri dönmesi' üzerine paylaşımlar. Sabaha kadar 4 ya da 5 tweet var. Ama bize 4 kişiyi sordular. Birinin paylaşımı 27 Nisan'da atılmış, diğeri olaylardan 10 gün sonra atılmış. Tahrik olabilmesi için paylaşımların olaylardan önce atılmış olması gerekir. Bu 4 kişilik de Savcılık makamı tarafından sorgulanmış. Kayseri Savcılığı bu konuda takipsizlik vermiş. Paylaşımların yakın olması gerekiyor. Kayseri olayları ile bağlantısı kopmuş olur. Örneğin, Lütfü Savaş Hatay'daki Suriyelilerle ilgili paylaşımını paylaşmış. Hoca şu an bu yüzden yargılanıyor. 11 tanesi için bize soru soruldu. Bize yöneltilen bütün tweetler milletvekili olduğu dönemden. Bu soruşturmanın bu yüzden Ankara'da yapılması lazım." dedi.

"RAPOR USULE UYGUN DEĞİL"

Kayseri Savcılığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'ne olaylara ilişkin bir rapor göndermesini talep ettiğini söyleyen Özdağ'ın avukatı Berk, "4 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Altında bir imza yok. Yazışma kurallarına aykırı. Bir tarih sayısı yok. Sadece kapağında kimin gönderdiğine dair bir şey var. O rapor vesilesiyle hoca tutuklandı. Dendi ki 'Bu rapor var'. Fakat daha sonra sosyal medyadan ulaştığımız kadarıyla gerçek bir rapor var. 11 kişi emniyet görevlisi olaylara katılmış, izlemiş, tutanak tutmuş. Bunların hiçbirisi için de Zafer Partisi ile ilgili bir bağ yok. Birçok araştırma yapılmış. Emniyet Müdürlüğü'nün o olaylardan sonra açıklamaları var. Gözaltına alınanlar var. İnternet sayfaları incelenmiş. Hiçbirisinde Zafer Partisi veya Ümit Hoca ile ilgili bir bağlantı yok. Ama o 4 sayfalık raporda 'Bunlar Zafer Partisiyle ilişkili ve olayların çıkmasında bu 4 kişi etkilidir' diyor. Olmaz. Mantık hatası var. Dediğim gibi zaten savcılık da fark etti. Üçünü çıkardı, bir tanesi kaldı. O bir tanesi takipsizlik kararı var." dedi.

"BİZ BU TOPRAKLARA SEVDALIYIZ"

Berk 'kaçma şüphesi' ile tutukluluk kararının verilmesine de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hocanın kaçacağına ilişkin herhangi bir şey yok. Nedir? Hiçbir dosyada yer almıyor. Zaten üç tane korumayla geziyor. Bu üç koruma her hafta Emniyet Genel Müdürlüğü'ne rapor veriyor. Nereye gittik? Ne yaptık? İşte bilgi alıyorlar, bilgi veriyorlar. Yani ben o benim büyüğüm. Çok uzun yıllardır tanırım. Abim. Kaçma ihtimali olmayan bir insan. Biz bu topraklara sevdalıyız"

Berk, Ümit Özdağ'ın olayların yatıştırılmasına ilişkin gönderdiği heyetin olduğunu ve paylaştığı sosyal medya mesajlarının iddianamede yer verilmediğini vurguladı.

Berk, "Kayseri Olayları ile Hocanın attığı tweetlerin bir bağlantısı olması lazım. Biz mahkemede de bunu savunacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI KAYSERİ'DEN TUTUKLANDI

Özdağ'ın ilk gözaltına alınma gerekçesi Antalya'da yaptığı konuşma olarak gösterilmişti.

Berk, bu nedenle gözaltına alınıp başka soruşturma ile tutuklanmasını da eleştirdi:

"Hocanın Antalya'da yapmış olduğu bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanının AK Parti Genel Başkanı olarak Mersin'de yapmış olduğu bir konuşmayı eleştirdi. Bu sebeple gözaltına alındı. Oradan yeni bir soruşturma açıldı. Bize göre usule aykırı ama savcılık makamına göre değil. Ama ayrı bir soruşturma numarası verilmesi lazım. Soruşturmanın içinden soruşturma açıldı. Sonra ikiye bölündü. Onun duruşması da Salı günü. "