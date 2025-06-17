Ümit Özdağ'ın cezaevinden çıkar çıkmaz ilk yapacağı şeyi parti sözcüsü açıkladı! Duyanlar elleri patlayana kadar alkışladı...

Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Silivri’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ’ın tahliye edilmesinin ardından ilk olarak camiye gidip şükür namazı kılacağını açıkladı.

147 günün ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu olarak yargılandığı davadan tahliye edildi. Özdağ’ın tahliye edilmesinin ardından ilk olarak ne yapacağı ise belli oldu.

"ŞÜKÜR NAMAZI KILACAK"

Özdağ’ın Silivri’deki nöbet çadırında parti teşkilatı ile buluşacağını söyleyen Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, “Ardından Silivri ilçe merkezindeki bir camide şükür namazı kılacak. Silivri merkezden sonra Ankara’ya yola çıkacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında mahkeme tutukluluğun devamına karar verirken, dava 17 Haziran’a ertelenmişti. Bugün ise davanın ikinci duruşması görüldü.

Savcı Ümit Özdağ’ın hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluğunun devamını istemişti.

Özdağ'ın üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak sürenin düşük olmasından dolayı mahkeme Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı sonrası mahkemede "Bozkurt Özdağ" sloganları atıldı. Özdağ'ın tahliyesi Silivri'nin girişinde büyük sevinç ile karşılandı.

Ümit Özdağ için tahliye kararı!

Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...