Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında yeni gelişme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı, Çağlayan Adliyesi’nde 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında erteleme kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yani benim aramdaki bir dava konusu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de AK Parti’nin il kongresinde bir konuşma yaptı ve bu konuşmada Cumhuriyetimizin kuruluş dönemini, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemi “tek parti faşizmi” olarak nitelendirdi. Bu dönemde Türk kültürüne ve Türk tarihine ağır darbeler indirildiğinden bahsetti.

Ben de kendisine cevaben, ağır darbelerin kültüre, tarihe ve devlete kendi dönemindeki uygulamalarla olduğunu söyledim ve örneklerini verdim. Vermiş olduğum örneklerden çok daha ağırları, benden önce başka siyasetçiler tarafından ve çok daha ağır ifadelerle dile getirilmişti. Bunlarla ilgili hiçbir dava açıldığını duymadım.

Ama benimle ilgili hakaret davası önce re’sen, İstanbul Başsavcılığı tarafından açıldı. Konuşma Antalya’da olmuş olmasına rağmen, Türkiye Başsavcılığı olmadığına göre İstanbul Başsavcılığı böyle bir soruşturma açamaz esasen. Sonra bugünkü noktaya geldik. Savcı, vermiş olduğu mütalaada cezalandırılmamı istiyor, hakaret iddiasında ısrar ediyor.

Avukatlarım da ben de son savunma için, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız.

Ama bu bir hukuk süreci değil; bu, “düşman ceza hukuku” ile siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalışıldığı bir süreç. Hani bir Millî Eğitim Bakanı zamanında şöyle söylemiş: “Okullar olmasaydı, Millî Eğitimi ne kadar iyi yönetirdim.” Sayın Erdoğan da anlaşılan konuya şu şekilde yaklaşıyor: “Siyasi partiler olmasaydı, muhalifler olmasaydı ne kadar iyi bir demokrasi olurdu.”

Kendisi her şeyi söylemekte özgür, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest; ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak kabul ediliyor.”