Ümit Özdağ’ın demokrasi nöbetinde Zafer Partlilerden dikkat çeken paylaşım

“Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten” tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ için Zafer Partililer demokrasi nöbeti başlatıldı.

Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri cezaevi önünde otağı kurduklarını açıklamıştı.

Silivri cezaevi önünde Ümit Özdağ'a destek çadırı... Eski genel başkan yardımcısı Ali Çolak paylaştı

Ali Dinçer Çolak, sosyal medyadaki paylaşımında şunları söyledi:

Yağmura ant olsun.

Ve eğilip bükülen zamana,

Kurt bakışlı ölümsüzlere.

İki doğuya ve iki batıya,

Kıvılcımlar saçan atlara,

Ve sabah vakti "ZULME" baskın verenlere.

Elbise gibi eskiyen tenlerimize..!

VE O HESAP GÜNÜNDE ALLAH'IN HUZURUNDA TOPLANACAK RUHLARIMIZA.… pic.twitter.com/OoIDubisCR — Ali Dinçer Çolak (@Alidincercolak) January 24, 2025

"Yağmura ant olsun.

Ve eğilip bükülen zamana,

Kurt bakışlı ölümsüzlere.

İki doğuya ve iki batıya,

Kıvılcımlar saçan atlara,

Ve sabah vakti "ZULME" baskın verenlere.

Elbise gibi eskiyen tenlerimize..!

VE O HESAP GÜNÜNDE ALLAH'IN HUZURUNDA TOPLANACAK RUHLARIMIZA."