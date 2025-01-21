Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'ndan tepki

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "AKP Genel Başkanı Cumhuriyetin ilk yıllarını tek partili faşist rejimin olduğu dönemler diye niteliyor. Şimdi görüyoruz ki; çok partili bir dönemde tek partinin faşist iktidarının zulmünü yaşıyoruz" dedi.

Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu, şunları söyledi:

"Soruşturma başlatıldığını ANKA Haber Ajansı'nın yayınından öğrendik. Sayın Genel Başkanın Antalya'da Zafer Partisi İl Başkanları çalıştayında yapmış olduğu bir konuşmanın içeriğine ilişkin olarak böyle bir soruşturma başlatılmış. AKP Genel Başkanına hakaret veya Cumhurbaşkanına hakaret... Burada Sayın Erdoğan hangi şapkasını kullanıyor bilmiyoruz. Çünkü kendisi konuşmalarında pekala Cumhur İttifakı dışındaki hem toplumsal kesimleri hem de siyasilere tahkir edici, küçümseyici her türlü dili kullanırken bunu AKP il kongrelerinde yaparken üstelik AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyor. Fakat kendisine bir cevap verilirken bunu Cumhurbaşkanı sıfatıyla göğüslüyor ve hakaret olarak kabul ediyor yapılan konuşmaları.

Eziyet çektirircesine polis marifetiyle gözaltına alındı. Sonra İstanbul'a doğru yola çıkartıldı. Geceyi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde geçirecek. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Başından beri hukuksuz bir süreç. Sabah da CHP Gençlik Kolları Başkanının evi basıldı atmış olduğu bir tweetten dolayı. Şiddet ve suç içermeyen sadece düşünce beyanına dayalı işlerden dolayı insanlar gözaltına alınıyor. AKP Genel Başkanı, Cumhuriyetin ilk yıllarını tek partili faşist rejimin olduğu dönemler diye niteliyor. Şimdi görüyoruz ki; çok partili bir dönemde tek partinin faşist iktidarının zulmünü yaşıyoruz."