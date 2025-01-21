Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den çok sert açıklama

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den çok sert açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alelacele yapılan gözaltılar ve soruşturmalar, demokratik eleştiriyi susturma çabasıdır. Türkiye’nin siyasi tarihi, ne böylesine sancılı bir dönem yaşadı ne de bunu hak ediyor. Demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü ile güçlenir, baskı ve korku ile değil" dedi.

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