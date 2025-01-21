Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı tepki gösterdi

Kaynak: ANKA
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı tepki gösterdi

Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige "Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve tüm parti teşkilatlarımız başta olmak üzere kendisini sevenleri hep birlikte desteklemeye davet ediyoruz. Bizi öldürmeden bu yoldan caydıramayacaksınız. Söz veriyoruz herkese rağmen bu süreci baltalayacağız" dedi.

Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige "Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve tüm parti teşkilatlarımız başta olmak üzere kendisini sevenleri hep birlikte desteklemeye davet ediyoruz. Bizi öldürmeden bu yoldan caydıramayacaksınız. Söz veriyoruz herkese rağmen bu süreci baltalayacağız" dedi.

Zafer Partisi Bilecik İl Başkanlığında konuya dair açıklama yapan Bige, şunları ifade etti:

"Bugün akşam saatlerinde Ankara'da yemek yerken gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılan genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ yalnız değildir. Ufacık bir bütçeyle kendi şahsi eşyalarından feragat ederek yola çıkan Ümit Özdağ'dan korktunuz. Ancak şunu unutmayın, Türk'ün en garip olduğu yer yine kendi vatanıdır. Bu süreçte sonuç her ne olursa olsun, bu yolda her halükarda genel başkanımızın yanında olacağız ve olmaya devam edeceğiz.

Bebek katilinin dışarı salıverilmesinin konuşulması dahi suç sayılmazken öz vatanda kendi milliyetini savunan birinin gözaltına alınması kabul edilemez. Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve tüm parti teşkilatlarımız başta olmak üzere kendisini sevenleri hep birlikte desteklemeye davet ediyoruz. Bizi öldürmeden bu yoldan caydıramayacaksınız. Söz veriyoruz herkese rağmen bu süreci baltalayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

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