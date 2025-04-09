Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davada yetki krizi çözüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik sebebiyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Fakat bu karara savcılık itiraz etti.

ÖZDAĞ, 29 NİSAN TARİHİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İtirazı değerlendiren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına karar verdi. Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma genişletilmişti. Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.