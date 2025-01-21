Ümit Özdağ'ın hesabından dikkat çeken paylaşım: Beni öldürmeden susturamazsınız!

Ümit Özdağ'ın resmi x hesabından yapılan paylaşımda "Beni öldürmeden susturamazsınız!" denilerek Vatan Caddesi'nde toplanan partililerin hep bir ağızdan andımızı okudukları görüntüler paylaşıldı.

Aynı saatlerde Zafer Partisi'nin hesabından da "Bizler, Türk milletinin çıkarları için kendi çıkarlarını bir kenara bırakanlarız. Bizler, çocuklarımız hür ve müreffeh bir ülkede yaşasın diye çalışıp çabalayanlarız. Aklınızda bulunsun, bizi öldürmeden susturamazsınız! Ümit Özdağ: "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" paylaşımı yapıldı.

Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan ikinci paylaşımda ise Özdağ'ın ifade vereceği Çağlayan Adliye'si dikkat çekildi.

"DEVLET AKLI DEĞİL MİLLET VİDANI"

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Özdağ X hesabı üzerinden "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" paylaşımında bulundu.

Zafer Partisi'nden yapılan çağırı üzerine Özdağ'ın Ankara'dan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi sürecinde büyük bir kalabalık Vatan Emniyet binası önünde toplanmıştı. Büyük kalabalık, Özdağ'ın emniyete alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde buluşmak üzere alanı boşaltmıştı.