Ümit Özdağ'ın kırpılan açıklamalarının tamamı ortaya çıktı

Dün yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına yazar Barış Yarkadaş, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, hukukçu Cem Kayakonuk oldu.

ÖZDAĞ’IN SÖZLERİ KIRPILDI

Programa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "AKP’li Numan Kurtulmuş'a, bize İçişleri Bakanlığını verirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerim dedim." ifadeleri damga vurdu. Ama bu sözlerle sosyal medyada kırpıldı. Özdağ açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

‘Erdoğan öyle çalışmıyor’ dedi. ‘Nasıl çalışıyor?’ dedim. ‘Siz kabul edeceksiniz, Erdoğan size bir şey verecek’ dedi. Güldüm. ‘Biz ilkeler üzerinden çalışıyoruz’ dedim.”

"BANA NEDENİNİ SORMA, ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ”

2018 genel seçimlerinden bir ay önce Meral Akşener'in danışmanlarından olan anket şirketi sahibi ile görüşmesini aktaran Özdağ, seçime bir ay kala Akşener'in danışmanının kendisini 'dinlenilemeyen' bir odaya götürüp "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini açıklaması programda gündeme getirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına katılarak şu açıklamalarda bulundu:

Söz konusu hadiseyi ben 2021 Mayıs ayında öğrendim. Konuşma ben ve Akşener arasında değil o dönem Akşener’in siyasi danışmanlığını yapan, İYİP’nin siyasi danışmanlığını yapan anket şirketinin sahibiyle, Akşener arasında geçmiş. Ben İYİP’den ayrıldğıında bu arkadaşımız ofisimize geldi. Bana böyle dedi.

AKŞENER TEHDİT ETTİ Mİ?

Akşener daha sonra bu arkadaşımızı arayıp tehdit etti. Ben de bu arkadaşın ismini hiç vermeden olayı aktardım.

"Akşener size dava açacakmış siz de diyorsunuz ki ‘Dava açacakmış, dava açmasından memnun oldum. Konuşalım bunu’ eğer mahkemeye gitme durumunuz olursa sizle bu bilgiyi paylaşan kişinin ismini paylaşacak mısınız?" sorusu üzerine Özdağ "Tabii paylaşırım. Şahit olarak da davet ederim. " dedi.

"CUMHUR İTTİFAKININ MİMARI AKŞENER’DİR"

Ben tek başıma bunun yanlış olduğunu İYİP’nin tek başına seçime girmesi gerektiğini savundum. Dedim ki eğer biz CHP ile seçim ittifakı yaparsak HDP ile ittifak yapma suçlamasıyla karşı karşıya kalırız. ‘Hayır’ dediler. Seçim ittifakı yapıldı. Millet İttifakı kurulunca Cumhur İttifakı tekrar bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın mimarı da Akşener’dir.

Yapılan anketlerde İYİP %19-20 bandındaydı. CHP %20 bandındaydı. AKP’den %7,5 bir oy çıkmış İYİP’ye gelmişti. Tam bmyle bir ortamda Türkiye’nin tanınmış reklam şirketinin sahibiyle görüşme yaptım. ‘Ümit Bey partiyi çok iyi konumlandırdınız. CHP ve AKP’ye eşit uzaklıktasınız.’

"AKŞENER’İN KÜLLİYEYE GİTMESİ SİYASİ MESAJDIR"

Kılıçdaroğlu’nu en çok yıpratan siyasetçi bu süreçte Erdoğan ya da Bahçeli değil Akşener’dir.

Hacır'ın "Külliyede yaptığı görüşmeyi böyle mi okuyorsunuz?" sorusu üzerine Özdağ "Tabii yani bakın külliyeye gitmek siyasal bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

“BİZİM ADAY GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ KİŞİ MANSUR YAVAŞ’TI”

Sinan Oğan bizim ilk adayımız değildi. Bizim aday görmek istediğimiz kişi Mansur Yavaş’tı. Mansur Yavaş’ı aday gösterirseniz 6’lı masanın parçası olmadan biz de destekleriz dedik.

"OĞAN'I BUGÜN HİÇBİR YERE ADAY GÖSTERMEYİZ"

Yarkadaş'ın "Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemesinin nedeni nedir?" sorusuna ise Özdağ "Kendi nedenleri derken onun bana söylediği nedenler üzerinden kendi siyasi nedenleri ve kariyeri nedenleriyle destekledi. Millet İttifakı’nı kaybetmiş gördü. ‘Kaybedenlerin yanında yer almak istemiyorum’ dedi." şeklinde yanıt verdi.

“Bugün Sinan Oğan’ın aday gösterir misiniz diye sorarsanız. Hayır, Sinan Oğan’ı hiçbir yere aday göstermeyiz.”