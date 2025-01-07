Ümit Özdağ'ın mesajına tepki yağdı! Yaptığı benzetme yakışmadı

İYİ Parti’de Eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, bir televizyon programında Meral Akşener hakkında çarpıcı iddiada bulundu.

Akşener'in seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası istifa etmeye karar verdiğini, ancak bu karardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefonuyla vazgeçtiğini iddia eden Akalın, “Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur" dedi.

Söz konusu iddiaya Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’dan yalanlama gelirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan da çarpıcı bir benzetme geldi. Paylaşımında, ‘Mata Hari’ isimli Hollandalı bir casusu örnek veren Özdağ, Akşener’e göndermelerde bulundu.

“Mata Hari Hollandalı bir dansözdü” diye yazan Özdağ, paylaşımında “Fransızlar tarafından Almanlara casusluk yaptığı iddiası ile 1917’de idam edildi. Bugün bir kadına Mata Hari demek casus olduğunu iddia etmektir. İleride bir kadın siyasetçi kendi partisine ve seçmenine ihanet ettiği zaman ona Meral Akşener denilecek” ifadelerine yer verildi.

Mata Hari Hollandalı bir dansözdü. Fransızlar tarafından Almanlara casusluk yaptığı iddiası ile 1917’de idam edildi. Bugün bir kadına Mata Hari demek casus olduğunu iddia etmektir. İleride bir kadın siyasetçi kendi partisine be seçmenine ihanet ettiği zaman ona Meral Akşener… https://t.co/zvOPAgbk6O — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 7, 2025

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Özdağ’ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı, “Dansöz sana denir daha ağırını yazarım ama dava mava ugrasamam senle” , “Kendisinin adayı olan Mata Hari Sinan’nı söylememiş ama” “Her ikinizi de samimi bulmuyoruz. Sizler bu kadına yıllarca Sn. Genel Başkanım diye hitap ettiniz. Onun yanında yer buldunuz. Bu söylemleri paylaşmak tıpkı cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi akapeye yardımcı olur” “Partinizin cumhurbaşkanı adayı olup yan çizen sinan oğan için de aynı düşüncede misiniz…???” “Kesinlikle inanmıyorum buna. Akşener'in parti kurarken ve kurduktan sonra çektiği çileleri daima takip ettim.. Tolga bey ve Ümit hoca maalesef nafile bir çaba ile vebal alıyorlar bence..” sözleriyle tepki gösterdi.

MATA HARİ KİMDİR?

Mata Hari (7 Ağustos 1876, Leeuwarden, Hollanda - 15 Ekim 1917, Vincennes, Fransa), I. Dünya Savaşı sırasında dansçı kimliği altında Alman İmparatorluğu adına casusluk yaptığı öne sürülen bir figürdür.

Gerçek adı Margaretha Geertruida Zelle olan Mata Hari, Hollandalı bir ailede dünyaya gelmiştir. “Mata Hari” ismi, Malay dilinde “şafağın gözü” veya “gün doğumunun göz bebeği” anlamına gelir.

İddiaya göre Fransız, İngiliz ve Rus askeri yetkililerinden topladığı gizli bilgileri, masum görünümlü mektuplar aracılığıyla Almanya'ya iletmiştir. Bu mektupları Paris’ten özel diplomatik kurye aracılığıyla Alman yetkililere ulaştırdığı söylenir. 13 Şubat 1917’de Paris’e döndüğünde tutuklanmasının temel nedeni, Madrid’deki Alman büyükelçiliğinden, Almanya’nın askeri merkezine kendi kod adı (H21) ile gönderilen bir telgrafın ele geçirilmiş olmasıydı. Ayrıca, Madrid dönüşünde aldığı 15.000 İspanyol pesetası değerindeki bir çek de üzerinde bulunmuştu. Bu çek ve 1915 yılında Alman Gizli Servisi’nden aldığı 30.000 marklık senet, aleyhindeki önemli kanıtlar arasında sayıldı.

Mahkemede, suçlamalara karşı paraların kendisine hediye edildiğini iddia eden Mata Hari, kesin delil bulunmamasına rağmen vatana ihanetle suçlanarak ölüm cezasına çarptırıldı. 15 Ekim 1917'de kurşuna dizilerek idam edildi ve tarihe, savaş döneminin en dikkat çekici casuslarından biri olarak geçti.