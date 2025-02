Ümit Özdağ'ın neden tutuklandığını Zafer Partili isim açıkladı!

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu

Şehirlioğlu, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ en azılı teröristlerin, çete reislerinin yatırıldığı Silivri’de, her ziyaretçinin ardından defalarca aranmaktan bıkmış durumda. Geceleri rehin tutulduğu hücrenin kapısının altından gelen soğuk nedeniyle de sıkıntılı zamanlar geçirebiliyor ama tüm bunlara rağmen dimdik ayakta. Silivri’de rehin olarak kaldığı her günü, şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir saygı duruşu olarak görüyor zira biz de Zafer Partisi olarak her bir üyesiyle, gönül vermiş seçmeniyle dimdik ayaktayız" diye konuştu.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Özdağ'ın suça konu edilen konuşmasının Antalya'da yapılması sebebiyle mahkemenin yetkisiz olduğuna karar vererek dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdiğini hatırlatan Şehirlioğlu, Özdağ hakkında, Antalya’daki konuşması nedeniyle önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını, ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam edildiğini aktardı.

Ali Şehirlioğlu, "Genel Başkanımız hakkında gerek suç unsuru bulunmayan Antalya konuşması ve gerekse Kayseri olayları ile hiçbir bağı olmayan X paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisiz şekilde soruşturma başlatılması, ölçüsüz şekilde gözaltı kararı alınması, usule aykırı olarak soruşturmanın genişletilmesi, geçmişte detaylı şekilde soruşturulmuş ‘Kayseri olayları’ ile hiçbir somut delil ve illiyet bağı olmadığı halde, bağlantı varmış gibi hareket edilerek gerekçesiz şekilde, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı halde tutuklanması hukuka ve temel insan hakları ilkelerine aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

"EMEKLİLERİN DERTLERİ KONU EDİLMESİN DİYE ÜMİT ÖZDAĞ REHİN ALINDI"

Özdağ'ın, "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisiyiz", "Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesi değiştirilemez", "Üniter devlet yapısı bozulamaz" dediği için rehin alındığını söyleyen Ali Şehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Ülkede sayıları 13 milyonu bulan sığınmacı ve kaçağın ülke ekonomisine verdiği zarar, onlara hukuksuz verilen vatandaşlıklar, çoğalma hızları, işledikleri suçlar konuşulmasın diye Ümit Özdağ rehin alındı. Emekli maaşlarının fakirlik sınırının altında olduğu duyulmasın, emeklilerin dertleri konu edilmesin diye Ümit Özdağ rehin alındı. İşçinin maaşının fakirlik sınırının altında olduğu söylenmesin, yatağına aç giren çocuklar konuşulmasın diye Ümit Özdağ rehin alındı. Gençlerin gelecek hayallerinin yok edildiği, artık tek hayalin bir şekilde yurtdışında yaşamak olduğu gözlerden uzak tutulsun diye Ümit Özdağ rehin alındı. Kadınlar sokaklarda gece 2’de bile güvenle gezebilecek bir ülke yaratacağız dediği için, kadınların ve çocuklarımızın yaşadığı alçaklıklara dikkat çektiği için Ümit Özdağ rehin alındı. Üniversite öğrencilerine tek kişilik odaların olduğu modern yurt odaları ve asgari ücretin yarısı kadar burs vaat ettiği için Ümit Özdağ rehin alındı. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğinden duyduğu endişeyi her ortamda dile getirdiği için Ümit Özdağ rehin alındı. Elek haline gelmiş hudutlarımızın halini gözler önüne serdiği için, yeniden hudutlarımıza mayın döşeyelim dediği için Ümit Özdağ Rehin alındı."