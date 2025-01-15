Semt pazarında şok itiraf: Afgan kadın Ümit Özdağ'a açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Semt pazarında şok itiraf: Afgan kadın Ümit Özdağ'a açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pazarda karşılaştığı sokak satıcısı kadın ile konuştu. Afgan olduğunu söyleyen kadın ile muhabbet eden Özdağ, kadının 5 çocuğu ile Türkiye'ye geliş hikayesini ve nasıl geldiğini dinledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Eskişehir'deki gezisi sırasında Salı pazarına da uğradı. Salı pazarında satıcı bir kadınla konuşan Özdağ, kadının Afgan uyruklu olduğunu ve Afganistanda geldiğini öğrenince koyu bir muhabbete girdi.

Özdağ kadının ne sattığını ve nasıl geçindiğini sorarken, kadının eşinin vefat ettiğini ve 5 çocuğu ile yaşadığını ve ekmek parası için pazarda satış yaptığını öğrendi.

Özdağ'ın kadına nasıl Türkiye'ye giriş yaptığını ve İran'dan nasıl geçebildiğini sorması üzerine Afgan kadın "Biraz arabayla, biraz yürüyerek..." diye cevap verdi.

Özdağ ise o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, gönderisine "Eskişehir’de Salı pazarında 10 yıldır Türkiye’de 5 çocuğu ile yaşayan Afgan bir kadın ile konuştum. İran’ı yürüyerek geçmiş. Ve böyle milyonlar var." notunu ekledi.

İşte Özdağ'ın Afgan kadınla konuştuğu o anlar:

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