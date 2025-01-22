Ümit Özdağ'ın savunması ortaya çıktı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan, ancak daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, Kayseri'de geçen yıl meydana gelen olaylarda kendisinin ve partisinin etkisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Özdağ savunmasında, "'Bana gelen bir bilgi de tutuklanmamın bu kadar çok arzu edilmesinin sebebi, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na gerçekleştirilen suikastının benzerinin Ümit Özdağ için düşünülmesidir'" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Antalya konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özdağ, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'da öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Özdağ'ın gözaltına alındığı dakikalarda soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da genişletildiği duyurulurken, savcılığa ifade verdiği saatlerde ise "süreklilik arz edici şekilde halkı kin ve düşmalığı tahrik edici ve Cumhurbaşkanına hakaret edici fillerde" bulunduğu iddiasıyla işlemlerin sürdüğü belirtildi. Bir süre sonra da Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yaklaşık iki saat sonra da Nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

ÖZDAĞ İFADESİNDE JEOPOLİTİK RİSK VURGUSU YAPTI

Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında Özdağ'ın sosyal medya paylaşımları yer almıştı. Özdağ'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, "Dünyada en fazla göç alan ülke Türkiye'dedir, biz de Zafer Partisi olarak bu nüfusun kalkınmayı engellediğini ve ciddi bir jeopolitik bir tehdit ile ülkeyi karşı karşıya bıraktığını savunuyoruz" diyerek, tweetlerini açıkladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Özdağ ifadesinde 2011 sonrasında Suriye'den Türkiye'ye yönelik göçü anımsattı. Türkiye'de halen 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kaçak durumda Suriyeli olduğunu söyledi. Türkiye'de toplamda 13 milyon civarında değişik ülkelerden nüfus bulunduğunu belirten Özdağ'ın "Dünyada en fazla göç alan ülke Türkiye'dedir, biz de Zafer Partisi olarak bu nüfusun kalkınmayı engellediğini ve ciddi bir jeopolitik bir tehdit ile ülkeyi karşı karşıya bıraktığını savunuyoruz, 2011 sonrasında kaldırılan mayınların tekrar yerleştirilmesini, Anadolu projesi ile yasaya uygun olarak sığınmacıların geri dönmelerini istiyoruz, Suriyeliler'e düşmanlığımız yoktur" dediği ifade edildi.

"İLAÇLARIMI DAHİ ALMADAN..."

Gözaltına alındığında ilaçlarını alamadığını belirten Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğinin ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti: "Ben Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir restoranda yemek yerken onlarca polis tarafından göz altına alındım. İlaçlarımı dahi almadan doğrudan muayeneden sonra 180 kilometre hızla sürat yapan bir araçla İstanbul'a getirildim. Buraya gelince başka bir dosyanın daha bu dosyaya eklendiğini öğrendim, değişik zamanlarda attığım twitlerden hareket edilmiş, bazı twitleri farklı zamanlarda alıntılamışım ve böylece soruşturmanın ekseninin değiştiğini gördüm, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğim açıklamalar ve beyanlarla ortaya çıktı."

"İNATLA BİR SUÇ OLMADIĞI HALDE ÜMİT ÖZDA TUTUKLANSIN KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR"

Ümit Özdağ'ın geçen yılı Kayseri'de meydana gelen olaylarla ile ilgili de şunları söylediği öğrenildi:

"Ancak savcı Kayseri'de olan olaylarla ilgili attığım twitlerin bir ortam yarattığını düşündü. Ben Kayseri ile ilgili attığım twitlerde insanlara "evlerine dönme çağrısı yaptım, emperyalist proje olduğunu" söyledim, "bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar" dedim. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı raporda benim bu paylaşımlarım yoktur. Hemen bölgeye birilerini yolladım, bu arkadaşlar Kayseri'de ortamı yatıştırıcı açıklamalar yapmışlardır ve olaylarda hiçbir Zafer Partili gözaltına alınıp tutuklanmamıştır. Üstelik siber suçların yapmış olduğu çalışmalar vardır, bu çalışmalarda bu hesapların çoğu yurt dışındadır..."

''KAŞİF KOZİNOĞLU'NA GERÇEKLEŞTİRİLEN SUİKASTININ BENZERİNİN ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN DÜŞÜNÜLMESİDİR''

''Soruşturmayla ilgili iddialarda trol hesapların etkisi olduğunu ve bunların politik olduğunu'" kaydeden Ümit Özdağ, ifadesinin son bölümlerinde ise şunları söylediği öğrenildi:

"Sosyal medyada trol hesaplar bunu yapmaktadırlar, bu trol hesapların kaynakları politiktir ve bana gelen bir bilgi de tutuklanmamın bu kadar çok arzu edilmesinin sebebi, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na gerçekleştirilen suikastının benzerinin Ümit Özdağ için düşünülmesidir, birileri bunu düşünüyorsa bilsinler bunun uzun zamandan beri farkındayım, bir akademisyen olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Terörle Mücadelede kurslar vermiş, Polis Akademisinde Anayasa Hukuku dersi vermiş, Milli Güvenlik Akademisinde projeler yürütmüş ve çalışmalar yapmış bilim insanı olarak Türkiye'de birlik ve bütünlüğünün bozulmaması açısından hassasiyet göstermekteyim. Zafer Partisi hiçbir zaman bu bütünlüğü bozacak bir eylem gerçekleştirmemiştir."