Ümit Özdağ’ın son açıklaması Bahçeli’yi çok kızdıracak! “Vahdettin ve Damat Ferit detayı…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’a yaptığı çağrı sonrası siyasette yeni bir döneme girildi.

“Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” diyen Bahçeli’nin açıklamasından sonra DEM Parti önce Öcalan ile bugün ise Selahattin Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşanan olaylar sonrası sürekli barış mesajı veren Devlet Bahçeli’ye Ümit Özdağ’dan tepki geldi. Sürecin başından beri bebek katili Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmamasını isteyen Özdağ, MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma sert sözlerle yüklendi.

MHP'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin fotoğrafı kullanılarak “Barışla herkes kazanır” notu düşüldü.

Bu paylaşımı alıntılayan Özdağ, terörle barış olmayacağını, bu sürecin devam etmesi takdirde Türkiye Cumhuriyeti ile PKK terör örgütünün eş değer hale getirileceğini söyledi.

“BAHÇELİ, VAHDETTİN VE DAMAT FERİT’İN YOLUNDAN DEĞİL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN GİDİN”

“Siz Türk devletine ve halkına PKK’ya teslim olmasını öneriyorsunuz” diyen Özdağ, Bahçeli’ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, size önerim Vahdettin ve Damat Ferit’in yolundan değil Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidin” ifadelerini kullandı.

Özdağ yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Sayın Bahçeli, barış devletler arasında olur. Bir terör örgütü ile barış yapamazsınız. Yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti ile PKK terör örgütünü eş değer hale getirirsiniz. PKK ile ancak PKK’nın teslim görüşmesini yapabilirsiniz. Oysa siz Türk devletine ve halkına PKK’ya teslim olmasını öneriyorsunuz. Sayın Bahçeli, PKK’ya teslim olmayacağız. Öcalan ve PKK’lılara af çıkmaması için mücade edeceğiz. Anayasamızın ilk 4 maddesinin, 42. Madde ve 66. Maddesinin değişmemesi için mücadele edeceğiz. Sayın Bahçeli, size önerim Vahdettin ve Damat Ferit’in yolundan değil Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidin.”