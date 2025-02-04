Ümit Özdağ’ın tutuklanmasında yeni gelişme! Sosyal medya hesabından duyurdu…

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna geçtiğimiz günlerde itiraz edilmişti. İtiraza ilişkin Ümit Özdağ, X hesabından paylaşımda bulundu. Gönderide, üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verildiği açıklandı.

14 SAYFALIK İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Özdağ'ın avukatları, 14 sayfalık itiraz dilekçesini mahkemeye vermişti. Açıklamada, Özdağ hakkında isnat edilen suçlamanın ağır tenkitler içerdiğinin kaydedildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hukuksuz şekilde tutuklanması sonrası, tutuklanmasına gerekçe gösterilen "kaçma şüphesi" ve isnat edilen suç yönünden ağır tenkitler içeren 14 sayfalık itiraz dilekçesi, Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın avukatl arı tarafından mahkemeye sunuldu. Avukatlar, itiraz dilekçesinde Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hürriyetinin tahdit edildiğine ve tutuklama kararında hukuksuzluğun çok vahim boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

ÖZDAĞ’IN X HESABINDAN İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ DUYURULDU

30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!

30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş.



Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile… pic.twitter.com/0pyy7Qdr9z — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 3, 2025

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ümit Özdağ, 15 gündür Silivri Cezaevi’nde.