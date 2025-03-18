Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz için karar verildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz için karar verildi!

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye talebi reddedildi. Tutukluluk süreci devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk hali devam ediyor. 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanan Özdağ'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Tutukluluğa yaptığı itiraz reddedilen Özdağ'ın durumu, CMK gereği her ay mahkeme tarafından inceleniyor. Son incelemede tahliye talebi reddedilerek tutukluluğun devamına karar verildi. Bu süreçte Özdağ'ın yargılanması sürüyor.

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