Ümit Özdağ’ın tutukluluğundaki hatayı savcılık bile kabul etti! Mehmet Savaş Özdağ'dan flaş iddia...

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutukluluk incelemesi daha önce 19 Şubat Çarşamba günü yapılacağının belirtilmesine karşın bir gün öne çekilerek 18 Şubat’ta oldu. Özdağ’ın abisi Mehmet Savaş Özdağ, hukuki süreçte ciddi ihlallerin yaşandığını belirtirken, “Savcılık, işlemdeki hatayı kabul etti. Ama ‘Bu saatten sonra yapacak bir şey yok’ dediler” dedi.

“SAVCILIK, İŞLEMDEKİ HATAYI KABUL ETTİ”

1 aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Özdağ hakkındaki tutukluluk incelemesi daha önce 19 Şubat Çarşamba günü yapılacağının belirtilmesine karşın bir gün öne çekilerek 18 Şubat’ta yapıldı. Bu duruma ise Özdağ’ın kardeşi avukat Prof. Dr. Mehmet Savaş Özdağ, hukuki süreçte ciddi ihlallerin yaşandığı ve kararın siyasi baskı altında alınmış olabileceğinin altını çizdi.

Cumhuriyet’e konuşan Özdağ, “Savcılık, işlemdeki hatayı kabul etti. Ama ‘Bu saatten sonra yapacak bir şey yok’ dediler” ifadelerini kullandı. Tutuklama sürecinde başka hukuksuzlar da olduğuna ayak basan Özdağ, AYM’ye tedbir istemli başvuru yaptıklarını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.