Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün 10.30’da Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde başladı.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI

Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu duruşma başlamadan İstiklal Marşı okunmasında talebinde bulundu. Bu talep de reddedildi.

Özdağ, salona büyük bir alkış ile girdi. Özdağ, salonu selamladı ve sanık kürsüsüne geçti.

Savunmasına başlayan Özdağ, "142 günü hücrede temel haklarım çiğnenerek geçirdim" dedi.

Özdağ'ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir.

Türkiye’de muhaliflere düşman hukuku uygulanıyor."

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