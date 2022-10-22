22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor: Keçi değil koç! Nesini düzeltelim, hakkımızı helal etmiyoruz

İstanbulspor: Keçi değil koç! Nesini düzeltelim, hakkımızı helal etmiyoruz

İstanbulspor Kulübü, Antalyaspor maçı sonrası isyan etti. Kulüpten çok sert bir açıklama geldi

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 05:18
Takip Et

Ümit Öztürk hedefte: İstanbulspor'dan çok sert açıklama

İstanbulspor: Keçi değil koç! Nesini düzeltelim, hakkımızı helal etmiyoruz
+
Aa
-

İstanbulspor Kulübü, hakemleri topa tuttu. 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçından sonra hakem Ümit Öztürk ve yardımcıları sert bir dille eleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi ve yardımcı hakemlerinin yediğimiz iki golden önce verdiği hatalı kararlar maçın sonucuna doğrudan etki etmiştir.

Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz’ın da dediği gibi:

'Pek çok pozisyon var, pozisyonları tek tek anlatmayacağım. Hikayenin sonundan başlayayım, başını zaten okuması gerekenler, incelemesi gerekenler inceleyebilir.

‘Hazreti Musa değil, Hazreti İbrahim. Kız değil erkek. Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç. Biz neresini düzeltelim ki? İçinde bulunduğumuz atmosfer bu.

Hikayenin geri kalanını da üzerine sorumlu olanlar inceleyebilirler.’

Uzun lafın kısası, bu akşam Antalya’da hakkımızı gasp edenlere hakkımızı helal etmiyoruz.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
1
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
2
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
3
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
5
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
6
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
7
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
﻿Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi
﻿Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi
﻿Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi
﻿Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
﻿İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
﻿İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
﻿Bartın'daki maden faciası için komisyon kararı Resmi Gazete'de
﻿Bartın'daki maden faciası için komisyon kararı Resmi Gazete'de
﻿Bartın'daki maden faciası için komisyon kararı Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.