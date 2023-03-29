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4-0'lık hezimet sonrası Bandırmaspor cephesinden açıklama

Bandırmaspor teknik sorumlusu Ümit Şengül, 4-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:45
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Ümit Şengül maç sonu konuştu

4-0'lık hezimet sonrası Bandırmaspor cephesinden açıklama
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Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi. Kazanıp üst sıralara tutunmak istediklerini fakat başaramadıklarını anlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz kırmızı kartlar bizim oyun ritmimizi tamamen bozdu, rakibimiz de ligin iyi takımlarından birisiydi. 10 kişi kaldıktan sonra onların ortaya koydukları performansa maalesef cevap veremedik. Fiziksel anlamda sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam."

(AA)

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