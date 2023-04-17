Ümit Şengül: Son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oynayacakları her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

İlk yarı rakibi önde baskı yaparak durdurmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı da aynı şekilde devam etmemiz gerekirken oyuncularımız maalesef skoru koruma adına geri yaslandı. Bu da bize pahalıya mal oldu ve maç 2-2'ye geldi. Çok şükür son dakikada bir golle maçı lehimize çevirmesini bildik. Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız."