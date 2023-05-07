Ümit Şengül'den flaş Ali Palabıyık açıklaması: Kınıyoruz

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Boluspor galibiyeti ardından konuştu. Şengül, Ali Palabıyık'ı kınadıklarını dile getirdi.

Ümit Şengül'den flaş Ali Palabıyık açıklaması: Kınıyoruz

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Dyorex Boluspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ALİ PALABIYIK'I KINIYORUZ"
Şengül, lig sonuna kadar play-off'a kalma mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Geçen hafta Altınordu maçında hakem Ali Palabıyık tarafından verilen penaltıyı hatırlatan Şengül, "Türkiye'de herkesin hemfikir olduğu bir tek Ali Palabıyık hocamızın penaltı olarak adlandırdığı pozisyondan sonra ligin altı da üstü de karıştı. Maalesef bugünkü galibiyetten sonra geçen hafta da galip dönebilseydik play-off'un en güçlü adayı biz olabilecekken maalesef bir hakem hatasına kurban gittik. Bize böylesi bir karar veren Ali Palabıyık'ı kınıyoruz. Her şeye rağmen ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Play-off için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bunu başarırız. Rakiplerimizi yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyerek play-off'un kapısından içeri girmeye çalışacağız. Oraya da çıkarsak çok farklı bir Bandırmaspor olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. (AA)

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