UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan, arama kurtarma faaliyeti de yapan, sertifikalandırmanın da ulusal ve uluslararası boyutla yapıldığı, UMKE çatısı altında 'UMKE Atak' adında bir yapı oluştu." Dedi ve ayrıntıları paylaştı.

UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) çatısı altından gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan, arama kurtarma faaliyeti de yapacak ve bu konuyla ilgili eğitimlerin merkezi olarak ve sertifikalandırmanın da ulusal ve uluslararası boyutla yapıldığı "UMKE Atak" adında bir yapı oluşturduklarını bildirdi.

Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Alana kurulan stantları gezen Koca, Sağlık Bakanlığı standını da ziyaret ederek UMKE çatısı altında kurulan UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi ve arama kurtarma köpeği "Body" ile bir araya geldi.

Burada, UMKE Atak'a ilişkin gazetecilere açıklama yapan Koca, 16 bine yakın sağlık çalışanının gönüllü olarak oluşturduğu UMKE'nin afetlerde alana en erken ulaşan bir yapı ve güçlü bir ekip olduğunu söyledi. UMKE'nin bugüne kadar arama kurtarma fonksiyonu olmadığını, daha çok medikal yardım amaçlı kurulan bir yapı olduğunu belirten Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekibi ihtiyacının daha da öne çıktığını dile getirdi. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UMKE'de bulunan arkadaşlarımızın da bu noktadaki önerisiyle erken dönemde arama kurtarmayı da yapan bir yapı oluşturmayı istedik. Gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan, bundan böyle arama kurtarma faaliyeti de yapan, bu konuyla ilgili eğitimlerin merkezi olarak ve sertifikalandırmanın da ulusal ve uluslararası boyutla yapıldığı UMKE çatısı altında UMKE Atak adında bir yapı oluştu.Bunun da ilk adımlarını burada görmüş oluyorsunuz. Dünyada örneği çok az olan, tamamen gönüllü sağlık çalışanlarından ve medikal bilgiyle donanmış bir yapı, aynı zamanda hem arama kurtarma yapan hem de medikal destek sağlayan bir yapı olmuş oldu. Bunun adını da UMKE Atak koyduk. "

Açıklamasının ardından arama kurtarma köpeği "Body" ile ilgilenen Koca, alandaki vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AA

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