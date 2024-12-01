Ummadıkları yerden darbe yediler… MHP’yi sıkıntıya sokan gelişme…

MHP ile Milliyetçi partiler arasında derin ayrılık su yüzüne çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı’da tutulan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davetiyle başlayan yeni açılım sürecine başta İYİ Parti olmak üzere, Zafer partisi, Büyük Birlik Partisi ve Anahtar Parti, “teröristle müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek açık tavır koydu.

NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA MI?

"Abdullah Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısı yaptıktan sonra tepkilere rağmen, “Sözlerimin arkasındayım” diyen Bahçeli'yi en sert tepki gösterenlerin başında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin 2007 yılında Erzurum mitinginde Öcalan’ı asması için Erdoğan’a ip attığını hatırlatıp, İYİ Parti grup toplantısında ip fırlattı. Bahçeli’ye sert ifadelerle seslenen Dervişoğlu, “Sen gerçekte gelip konuşmasını mı istiyorsun yoksa serbest mi bırakılmasını mı istiyorsun? Sen yeni bir af planına mı hazırlık yapıyorsun? Sen ne söylediğinin bilincinde misin? İstersen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin” diye konuştu.

TÜRKİYE ZARAR GÖRÜR

Terörle müzakerenin ülke güvenliği açısından tehlikelerine dikkat çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Bahçeli’nin Öcalan açılımına karşı çıkarak şunları söyledi:

“Türkiye’de terörle müzakere demek, aynı zamanda Suriye’de PKK/YPG tarafından kurulan yapının Suriye’den ayrılarak bağımsızlaşmasını kabul etmek ve Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütü ile de mücadeleyi sona erdirmek demektir. Bunun Türkiye’nin menfaatlerinin aleyhine olacağı ve Türkiye’nin orta vadede çözülmesini beraberinde getirileceği hiç tartışmasız bir gerçek olarak ortadadır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak biz buna şiddetle muhalefet edeceğiz.”

MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE EDİLMELİ

İktidar kanadı Cumhur İttifakı içinde yer almasına rağmen Devlet Bahçeli’nin ilan edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da destek verdiği yeni açılım sürecine BBP lideri Mustafa Destici ise şu sözlerle karşı çıktı:

"Örgütün siyasi partisi 2007'de yüzde 10 barajından dolayı Meclise ancak bağımsız aday olarak girebilirken 2013-2014 yılında yürütülen müzakere sürecinden sonra 2015 seçimlerine tek başına listesiyle yüzde 10 barajını aşarak girdi, Mecliste 70-80 sayılarına ulaştı. İçeride onun savunucu kalemleri köşe başlarını tuttular. En önemlisi AB ve ABD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri nezdinde meşruiyet kazandılar. Bunun için terör ve teröristle müzakere olmaz, mücadele edilir. Elindeki silah alınır ve kafası koparılır."

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız kalıp Anahtar Partisi’ni kuran Yavuz Ağıralioğlu da Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla ülke gündemine gelen PKK ile müzakere girişimine karşı çıkıp tepki gösterdi. Geçmişte yaşanıp hüsranla sonuçlanan “çözüm süreci”nden hiç ders alınmamasını sert bir dille eleştiren Ağıralioğlu da yapılan hataları sıralayıp partisinin bu konudaki tavrını şu sözlerle ortaya koydu:

"Silahlar bırakılsın" diye başladığınız sözde "çözüm sürecinde" devletin çözülmesine sebep oldunuz; şehirleri kaybettiniz. Öcalan denen terörist başını muhatap aldınız, Devletine, milletine bu topraklara bağlı Kürtlerimiz dururken PKK’yı muhatap aldınız, Kürtlerimizi PKK’ya kaybettiniz.

Şehirlerimizi, hendeklere düşürdüğünüz devlet iradesini kurtarmak için 1250 millet evlâdımız şehit oldu. Devletin vakarını, devlet yönetme ciddiyetini kaybettiniz.

Aklınızı başınıza alın! Asla müsaade etmeyeceğiz!